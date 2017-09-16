«Белогорье» обыграло «ФАКЕЛ» в ЧР по волейболу

Волейболисты белгородского «Белогорья» одержали вторую подряд победу на старте чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче второго тура «Белогорье» на своей площадке в трёх сетах обыграло «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:23). Для гостей это второе поражение кряду.

В 3-м туре «Белогорье» 22 сентября примет санкт-петербургский «Зенит», а днём позже «ФАКЕЛ» в гостях встретится с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур

«Белогорье» (Белгород) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).