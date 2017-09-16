«Ярославич» одержал первую победу после возвращения в Суперлигу

Волейболисты «Ярославича» одержали первую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги после возвращения в элитный дивизион. В матче второго тура ярославские волейболисты на своей площадке в четырёх партиях обыграли нижневартовскую команду «Югра-Самотлор» со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).

В стартовом матче «Ярославич» на выезде уступил казанскому «Зениту» (0:3), а «Югра-Самотлор» потерпел поражение от «Белогорья» (1:3).

В 3-м туре «Ярославич» 23 сентября отправится в гости к московскому «Динамо», а «Самотлор» — к «Газпрому-Югра».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур

«Ярославич» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).