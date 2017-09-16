Алекно: если «Зенит» подаёт, то с нами тяжело играть

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выездную победу над «Уралом» (3:0) в матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Я думаю, что вы и в том году не раз слышали комментарий, что если «Зенит» подаёт, то с ним тяжело играть. Игра с «Уралом» относится к этому ряду. Тяжело играть, когда все валят такую подачу.

Максим Пантелеймоненко? Способен помочь, мастерство же не пропадает. Другой вопрос в том, что на сегодня видно, что игровой ритм утерян, ему нужно чуть больше поиграть, поймать игровую волну. И всё будет в порядке.

Может ли Никита Алексеев составить конкуренцию Максиму Михайлову? Это тоже игрок, которому нужно очень много работать. Работать над собой, над игровой дисциплиной, но у него огромный потенциал, он далеко не лентяй, работяга, имеет характер и амбиции. Если это всё удержит, то у него всё получится, но надо очень много работать. На сегодня это очень хороший игрок, если это его устраивает. Михайлов – мировая величина. Никите есть на кого смотреть и к чему стремиться», — приводит слова Алекно пресс-служба «Урала».