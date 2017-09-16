Баньоли: есть большая разница в мастерстве между «Уралом» и «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Нам не удалось принимать, но надо учитывать, что у них была очень хорошая подача. Нам удалось хорошо подавать, учитывая предыдущие игры, но есть большая разница в мастерстве между нашими игроками и их.

Вторую партию мы играли очень хорошо. Мы должны точку отсчёта делать с позитивных вещей, и мы понимаем, что Казань намного сильнее нас.

Дмитрий Ковалёв ещё не тренируется в полную силу, он не восстановился на 100%, но может играть на задней линии, не у сетки. Это его первый выход в сезоне, и тут пока без комментариев. Мы решили выпустить, посмотреть, как он будет играть на задней линии. Физически он ещё не готов, он пропустил всю предсезонку и перенёс операцию. Мы делаем всё возможное, чтобы он скорее вернулся на площадку», — приводит слова Баньоли пресс-служба «Урала».