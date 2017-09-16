Волков: на «Зенит» все соперники настраиваются по-особенному

Итоги победного матча с «Енисеем» (3:1) подвёл центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков.

«Сегодня пришлось играть через преодоление самих себя. Собственно, матч с «Динамо» в стартовом туре был во многом похож на сегодняшний. Вначале совершаем просто бешеное количество ошибок, а потом вынуждены исправлять ситуацию. Нужно сделать из этого правильные выводы и двигаться дальше.

При этом никакого «недонастроя» у нас не было. Сто процентов! Слабых команд в Суперлиге сейчас нет. И уже есть чёткое понимание, что на «Зенит» все соперники настраиваются по-особенному, выходят против нас с максимальной концентрацией, как на последний бой. Все хотят выгрызать у нас победы и партии.

Благодаря чему удалось переломить ход поединка? Во многом благодаря хорошо организованному групповому блоку.

Сегодня атмосфера была потрясающей. Полный зал, народ кричит, болеет. Очень приятно, эта поддержка по-настоящему заводит. Поначалу зрители не могли понять, что происходит — почему на табло 0:6, какое-то подозрительное начало. Но вскоре «раскачались» и помогли нам победить.

Наставник «Енисея» заявил, что «Зенит» входит в тройку лучших российских команд? Давайте немного подождём. Сейчас самое начало чемпионата. Вот он завершится — и тогда увидим, на каком месте мы финишируем», — приводит слова Волкова пресс-служба «Зенита».