Чередник: обыгрывать «Зенит» с пробоинами в составе почти нереально

Главный тренер «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение в выездном матче второго тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Для меня Санкт-Петербург тоже родной город. Хотелось сегодня достойно сыграть, и сегодня мы выглядели гораздо лучше, чем в первом матче чемпионата.

Чего не хватило «Енисею», чтобы добиться большего? Кадровых ресурсов. Не хватает диагонального. А обыгрывать такую команду, как «Зенит», с пробоинами в составе почти нереально. Пять с половиной человек для этого явно недостаточно. По моему мнению, петербургский клуб уверенно входит в тройку лучших в чемпионате России. С блоком хозяев мы сегодня не справились. 15 заблокированных атак за 4 партии — многовато», — приводит слова Чередника пресс-служба «Зенита».