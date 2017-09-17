Хабибуллин: в 1-й и 2-й партиях в исполнении «Газпрома-Югры» не было волейбола

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» (1:3) в выездном матче второго тура чемпионата России.

«Мы оказались не готовы психологически. В первой и второй партиях в нашем исполнении не было волейбола. У соперника звездный состав, игроки приехали с чемпионата Европы. Наши ребята немного стушевались, плюс, не стоит забывать, что в гостях играть непросто. По третьей партии нельзя сказать ничего глобального, это обычный синдром команды, которая уверенно выигрывает два стартовых сета», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.