Сборная Италии победила американцев и выиграла Большой чемпионский кубок

Мужская сборная Италии в заключительном туре Большого чемпионского кубка в Осаке одолела команду США со счётом 3:1. По 16 очков набрали итальянец Филиппо Ланца и американцы Аарон Расселл и Бенджамин Пэтч.

Этот успех гарантировал подопечным Джанлоренцо Бленджини общую победу в соревнованиях. Итальянцы выиграли четыре матча из пяти, уступив только команде Ирана. Американцы останутся четвёртыми, имея в активе две победы.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония

Пятый тур



Италия — США — 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 29:27).