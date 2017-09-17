Маричев: «Динамо» только в первом сете сыграло удовлетворительно

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев проанализировал причины второго кряду поражения своей команды на старте мужского чемпионата России. Во втором туре бело-голубые на своей площадке в пяти партиях уступили кемеровскому «Кузбассу».

«Лишь первая партия была удовлетворительна, затем стали хуже подавать, чем соперник. Возникли проблемы с приёмом, а соответственно с атакой», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.

В третьем туре «Динамо» сыграет с «Ярославичем».