Иранцы на тай-брейке взяли верх над Францией на Большом чемпионском кубке

В Осаке завершается Большой чемпионский кубок среди мужских команд. В заключительном туре иранцы в пяти партиях сломили сопротивление сборной Франции. Самым результативным игроком встречи стал Тревор Клевено, набравший 25 очков.

Иранцы выиграли четыре матча из пяти и не опустятся ниже третьего места в турнирной таблице, а французы завершили турнир на пятой позиции, одержав одну победу.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония

Пятый тур

Иран — Франция — 3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11).