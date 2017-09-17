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Иранцы на тай-брейке взяли верх над Францией на Большом чемпионском кубке

17 сентября 2017, воскресенье. 11:27 Волейбол

В Осаке завершается Большой чемпионский кубок среди мужских команд. В заключительном туре иранцы в пяти партиях сломили сопротивление сборной Франции. Самым результативным игроком встречи стал Тревор Клевено, набравший 25 очков.

Иранцы выиграли четыре матча из пяти и не опустятся ниже третьего места в турнирной таблице, а французы завершили турнир на пятой позиции, одержав одну победу.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония
Пятый тур

Иран — Франция — 3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Ирана — Волейбол Мужская сборная Франции — Волейбол
Новости. Волейбол
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