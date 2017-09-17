Бразильцы разгромили Японию и стали победителями Большого чемпионского кубка

Сборная Бразилии в пятом туре Большого чемпионского кубка в Осаке в трёх партиях переиграла команду Японии. 16 очков в активе бразильца Лукаса Сааткампа. Южноамериканцам было необходимо не проиграть ни сета, чтобы опередить в турнирной таблице итальянцев и выиграть соревнования. Таким образом, сборная Бразилии стала обладателем трофея.

Хозяева турнира проиграли все пять встреч при разнице выигранных и проигранных партий 2-15.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония

Пятый тур

Бразилия — Япония — 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).