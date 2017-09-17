Лукарелли — MVP Большого чемпионского кубка, Андерсон — лучший диагональный

Волейболист сборной Бразилии Рикардо Лукарелли признан самым ценным игроком (MVP) Большого чемпионского кубка, который завершился в Японии, сообщается на официальном сайте турнира.

Также Лукарелли вошёл в символическую сборную турнира, став лучшим доигровщиком, как и иранец Милад Эбадипур. Лучшими блокирующими названы итальянец Маттео Пьяно и бразилец Лукас Саткамп. Кроме того, лучшие по амплуа – итальянский связующий Симоне Джанелли, американский диагональный Мэттью Андерсон, который в казанском «Зените» играет на позиции доигровщика, и японский либеро Сатоси Иде.

Большой чемпионский кубок завершился победой сборной Бразилии. Второе место заняла команда Италии, на третьей строчке расположился Иран.