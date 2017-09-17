Брянский: «НОВА» так сильно старалась, что ошибалась чуть больше, чем положено

Главный тренер «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» (3:2) в матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Очень тяжёлая игра. Но мы её выиграли. Выдержали. Хорошо влился в коллектив Тодор. Я знаю его сильные стороны. В какой-то момент я заменил его в пятой партии, чтобы он саккумулировал энергию. Каждый в команде вложил в победу частичку себя.

Конечно, это первый матч дома, очень высокая ответственность. Все ребята так сильно старались, что в какой-то момент ошибались чуть больше, чем положено. Да и с другой стороны сетки стояла не прошлогодняя команда. «Динамо-ЛО» укрепилось весьма достойными игроками высочайшего класса – Земченок, Демаков, Ерёмин. Это очень кусачая команда, и у нас с ними были всегда сложные матчи», — приводит слова Брянского пресс-служба «НОВЫ».