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Брянский: «НОВА» так сильно старалась, что ошибалась чуть больше, чем положено

17 сентября 2017, воскресенье. 22:53 Волейбол

Главный тренер «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» (3:2) в матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Очень тяжёлая игра. Но мы её выиграли. Выдержали. Хорошо влился в коллектив Тодор. Я знаю его сильные стороны. В какой-то момент я заменил его в пятой партии, чтобы он саккумулировал энергию. Каждый в команде вложил в победу частичку себя.

Конечно, это первый матч дома, очень высокая ответственность. Все ребята так сильно старались, что в какой-то момент ошибались чуть больше, чем положено. Да и с другой стороны сетки стояла не прошлогодняя команда. «Динамо-ЛО» укрепилось весьма достойными игроками высочайшего класса – Земченок, Демаков, Ерёмин. Это очень кусачая команда, и у нас с ними были всегда сложные матчи», — приводит слова Брянского пресс-служба «НОВЫ».

«НОВА» на тай-брейке обыграла «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу
Источник: Официальный сайт ВК "Нова" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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