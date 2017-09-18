Сидельников: «Ярославич» мог выиграть третий сет, но молодость есть молодость

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал победу над нижневартовской «Югрой-Самотлор» во втором туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).

«Игра была немного нервная, в первой парии ребята волновались. Но сыграли по заданию, проявили дисциплину, поэтому добились победы. Во втором сете наш пасующий Филипп Хабр чуть сбился на игру почти исключительно на диагонального. И только наша взаимозаменяемость позволила эту партию спасти. В третьем сете могли бы побеждать, но молодость есть молодость: четыре нереализованных атаки и подача в аут не позволили нам выиграть.

В четвёртой партии мы показали, что взаимозаменяемость у нас уже практически полная, да и по человеческим качествам команда сложилась. Это помогло сегодня победить», — цитирует Сидельникова официальный сайт ВФВ.