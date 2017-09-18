175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент ЕКВ поздравил Россию с уникальным достижением в пляжном волейболе

18 сентября 2017, понедельник. 21:31 Волейбол

Президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александр Боричич поздравил Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с шестью золотыми медалями юниорских сборных России трёх возрастов на чемпионатах Европы 2017 года.

В письме на имя президента ВФВ Станислава Шевченко Боричич подчёркивает, что российские сборные резерва по пляжному волейболу добились в 2017 году уникального результата, который невозможно превзойти. В каждой из возрастных категорий — U18, U20 и U22 — российские спортсмены оформили золотые дубли на первенствах континента, став чемпионами как среди женщин, так и среди мужчин. Этот результат вписан в историю.

«После последней победы в Италии я был потрясён выступлением всех ваших молодёжных команд, которые добились величайшего успеха в Европе. Шесть команд из одной страны завоевали шесть европейских золотых медалей. Этот результат будет вписан в историю пляжного волейбола. Этот год особенный для российского пляжного волейбола", — говорится в тексте письма, опубликованного на сайте ВФВ.

Напомним, чемпионами в категории U22 стали Артём Ярзуткин/Олег Стояновский и Светлана Холомина/Надежда Макрогузова. В возрастной группе U20 победу одержали Василий Иванов/Сергей Горбенко и Мария Воронина/Мария Бочарова. Эта же женская пара и мужской дуэт Павел Шустров/ Алексей Гусев выиграли чемпионат Европы U18.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
18 сентября 2017, понедельник
21:31 Президент ЕКВ поздравил Россию с уникальным достижением в пляжном волейболе
17:44 Шкулявичус вновь стал лучшим бомбардиром тура в ЧР по волейболу
16:14 Никоненко: в третьем сете игроки «Ярославича» слишком рано поверили в победу
15:12 Мискевич: на «-10» в матче с «Зенитом-Казань» мы точно не рассчитывали
14:22 Калинин: «Динамо-Москва» во что бы то ни стало надо выиграть следующий матч дома
13:20 Щербаков: у игроков «Локомотива» ещё есть проблемы с взаимопониманием
12:24 Экши: думаю, что первая игра для меня и Грозера сложилась успешно
12:17 Мельничук: «Югра-Самотлор» сама отдала игру «Ярославичу»
11:22 Сидельников: «Ярославич» мог выиграть третий сет, но молодость есть молодость
11:20 Толочко: Зеленков полностью не готов, но скоро вернётся в строй
10:19 Климкин: было бы как-то неправильно проигрывать в первом домашнем матче ЧР
10:05 Саммелвуо: «Кузбасс» всегда должен играть как во 2-й и 3-й партиях с «Динамо»
09:27 Дуэты Лешуков/Стояновский и Абалакина/Дабижа выиграли заключительный этап ЧР
17 сентября 2017, воскресенье
23:00 Согрин: нужно держать концентрацию до конца, до последнего свистка
22:53 Брянский: «НОВА» так сильно старалась, что ошибалась чуть больше, чем положено
20:57 Вербов: с «Зенитом» все ошибаются до игры — не верят, что могут бороться
20:18 Лукарелли — MVP Большого чемпионского кубка, Андерсон — лучший диагональный
18:42 «НОВА» на тай-брейке обыграла «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу
14:13 Бразильцы разгромили Японию и стали победителями Большого чемпионского кубка
11:27 Иранцы на тай-брейке взяли верх над Францией на Большом чемпионском кубке
11:00 Маричев: «Динамо» только в первом сете сыграло удовлетворительно
09:42 Сборная Италии победила американцев на Большом чемпионском кубке
00:57 Хабибуллин: в 1-й и 2-й партиях в исполнении «Газпрома-Югра» не было волейбола
00:52 Константинов: «Локомотиву» нужно ещё много работать над взаимосвязями
16 сентября 2017, суббота
23:58 Колодинский: игроки «ФАКЕЛА» пока ещё ищут взаимодействия друг с другом
23:45 Тетюхин: молодёжь «ФАКЕЛА» чувствует, когда даёшь слабину. Они добивают
22:47 Чередник: обыгрывать «Зенит» с пробоинами в составе почти нереально
22:41 Волков: на «Зенит» все соперники настраиваются по-особенному
21:50 Баньоли: есть большая разница в мастерстве между «Уралом» и «Зенитом»
21:44 Алекно: если «Зенит» подаёт, то с нами тяжело играть
20:19 «Ярославич» одержал первую победу после возвращения в Суперлигу
20:10 Питерский «Зенит» одержал вторую победу в ЧР по волейболу
19:51 «Белогорье» обыграло «ФАКЕЛ» в ЧР по волейболу
19:44 Московское «Динамо» потерпело 2-е поражение на старте ЧР по волейболу
17:36 Казанский «Зенит» одержал 2-ю победу на старте ЧР по волейболу, разгромив «Урал»
17:27 Сборная Ирана победила японцев в матче Большого чемпионского кубка в Осаке
16:41 «Локомотив» победил «Газпром-Югра» во втором туре мужского ЧР
12:04 Сборная Италии победила французов в матче Большого чемпионского кубка в Осаке
09:46 Сборная Бразилии победила США на Большом чемпионском кубке
01:01 Ярёменко: если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой
15 сентября 2017, пятница
16:36 Сборная США лидирует после третьего тура Большого чемпионского кубка
15:57 Итальянцы победили сборную Японии в матче Большого чемпионского кубка
15:01 Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей
14:13 Белгород примет «Финал четырёх» мужского Кубка России
13:06 Павлов: Грозер просто ещё не успел влиться в коллектив
Все новости RSS
Партнерский контент