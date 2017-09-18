Президент ЕКВ поздравил Россию с уникальным достижением в пляжном волейболе

Президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александр Боричич поздравил Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с шестью золотыми медалями юниорских сборных России трёх возрастов на чемпионатах Европы 2017 года.

В письме на имя президента ВФВ Станислава Шевченко Боричич подчёркивает, что российские сборные резерва по пляжному волейболу добились в 2017 году уникального результата, который невозможно превзойти. В каждой из возрастных категорий — U18, U20 и U22 — российские спортсмены оформили золотые дубли на первенствах континента, став чемпионами как среди женщин, так и среди мужчин. Этот результат вписан в историю.

«После последней победы в Италии я был потрясён выступлением всех ваших молодёжных команд, которые добились величайшего успеха в Европе. Шесть команд из одной страны завоевали шесть европейских золотых медалей. Этот результат будет вписан в историю пляжного волейбола. Этот год особенный для российского пляжного волейбола", — говорится в тексте письма, опубликованного на сайте ВФВ.

Напомним, чемпионами в категории U22 стали Артём Ярзуткин/Олег Стояновский и Светлана Холомина/Надежда Макрогузова. В возрастной группе U20 победу одержали Василий Иванов/Сергей Горбенко и Мария Воронина/Мария Бочарова. Эта же женская пара и мужской дуэт Павел Шустров/ Алексей Гусев выиграли чемпионат Европы U18.