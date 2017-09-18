Кротков: можно книжку написать из того, сколько Вербов мне подсказывал

Либеро Валентин Кротков пришёл в казанский «Зенит» накануне прошлого сезона и стал сменщиком одного из лучших либеро в мире — Алексея Вербова.

«Когда шёл в «Зенит», понимал, что очень важно набраться опыта. В течение прошлого сезона я в какой-то момент не понимал, что происходит, очень много информации, и, обработать ее, нужно много времени. А тренировки каждый день, и этого времени не хватало. Сейчас понимаю, что игра с Вербовым – большой плюс: я чувствую, что прогрессирую и не стою на месте даже при том, что игрового времени у меня не так много. Он там подсказал, здесь подсказал. А прошлый год… Можно было книжку писать из того, сколько всего он мне рассказывал. Конечно, было тяжело. Сейчас прошло лето, я анализировал его слова. И сейчас он все равно продолжает подсказывать, просто уже не в таком объёме, как год назад. И я что-то усвоил, и он видит, что у меня кое-что получается. Владимир Романович тоже корректирует что-то, подсказывает. Да, сейчас это роль второго либеро, но мы работаем на перспективу.

Я сюда и пришел учиться. В этом клубе ставят другое отношение к волейболу. Если до этого — «Люблю волейбол, всё здорово, хочу играть», то здесь, в клубе, закаляется характер. Да, ты хочешь играть, есть амбиции, но ты покажи и докажи, что ты достоин, что ты можешь.

При росте почти два метра в защите как раз сложностей нет, я их не испытываю. Просто смотрю иногда на Леху Вербова, а у него такие ручки короткие. И думаешь: «Блин, ему, наверное, так удобно». Я-то пока руки туда доверну, туда. Мне на это надо чуть больше времени, хотя это доли секунды. И думаю, может, хотелось бы немного руки покороче. А в защите мне это где-то, наоборот, помогает, потому что руки у меня длинные. И если вдруг не успею добежать ногами, то могу дотянуться руками, в последний момент упасть, и эти 10 сантиметров мне помогут», — приводит слова Кроткова Sntat.