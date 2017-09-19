19 и 22 сентября «Динамо-Казань» проведёт товарищеские матчи с «Сахалином»

19 и 22 сентября казанское «Динамо» в Малом зале Центра волейбола «Санкт-Петербург» проведёт товарищеские матчи с «Сахалином», сообщает официальный сайт клуба. Команда из столицы Татарстана не сможет рассчитывать на Ирину Королёву, Ирину Филиштинскую и Ирину Воронкову, которые находятся в расположении сборной России. Элица Василева вызвана в сборную Болгарии, а Наталья Маммадова – в сборную Азербайджана.

В минувшем розыгрыше чемпионата России подопечные Ришата Гилязутдинова завоевали серебро, а «Сахалин» занял седьмое место.