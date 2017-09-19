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Приходько: в настоящий момент команда у «Сахалина» ещё не сыгранна

19 сентября 2017, вторник. 13:13 Волейбол

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько рассказал о подготовке подопечных к сезону. 19 и 22 сентября коллектив из Южно-Сахалинска проведёт товарищеские матчи с казанским «Динамо».

«У нас прошёл первый сбор по ОФП в Евпатории, где мы много поработали над физикой. Однако в настоящий момент команда пока ещё не сыгранна. Вообще, матчи с «Динамо-Казань» будут нашими первыми играми в новом сезоне. Поэтому, естественно, много ошибок, нет сыгранности – и это чувствуется. К сожалению, у нас здесь ещё не полный состав. Но, конечно, вариативности в заменах больше, чем у соперника. Попробуем всех игроков, будем постепенно наигрывать взаимодействия», — цитирует Приходько официальный сайт «Динамо».

Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
19 сентября 2017, вторник
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