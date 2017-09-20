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Казанское «Динамо» победило «Сахалин» в товарищеском матче

20 сентября 2017, среда. 10:09 Волейбол

Казанское «Динамо» в товарищеском матче, который прошёл в центре волейбола «Санкт-Петербург», в четырёх партиях обыграло «Сахалин» со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:21, 26:24). Самым результативным игроком встречи стала Анастасия Самойленко («Динамо»), набравшая 25 очков.

Товарищеский матч. Женщины. Казань
«Динамо» (Казань) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:13, 22:25, 25:21, 26:24).

22 сентября команды проведут ещё одну контрольную встречу. В минувшем розыгрыше чемпионата России подопечные Ришата Гилязутдинова завоевали серебро, а «Сахалин» занял седьмое место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Сахалин
Новости. Волейбол
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