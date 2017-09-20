Приходько: не буду скрывать, в приёме «Сахалин» пока проваливается

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько прокомментировал поражение от казанского «Динамо» в товарищеском матче со счётом 1:3 (13:25, 25:22, 21:25, 24:26).



«Сегодня мы сыграли получше, прогресс у нас уже заметен. Но несколько курьёзных мячей в четвёртом сете помогли выиграть «Динамо-Казань». Точнее говоря, неудобные отскоки после ударов. Но прогресс у нас, определённо, уже есть.



Не буду скрывать, в приёме мы пока проваливаемся. Хотелось бы лучше сыграть в этом элементе. Но нас подводят серийные ошибки», — цитирует Приходько официальный сайт «Динамо».

Казанское «Динамо» победило «Сахалин» в товарищеском матче