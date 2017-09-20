Ушаков стал новым главным тренером женской сборной России по волейболу

Константин Ушаков сменил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Кузюткин, возглавлявший сборную с февраля 2017 года, будет работать старшим тренером национальной команды.

«Рокировка в штабе женской сборной плановая, в этой новости нет ничего сенсационного. Подобное развитие событий предполагалось ещё в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017 и при его согласии», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.