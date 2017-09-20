Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы — 2017

Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола опубликовал состав женской сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября. На групповом этапе россиянки сыграют со сборными Турции, Болгарии и Украины. 20 сентября стало известно, что новым главным тренером сборной России стал Константин Ушаков.
Состав женской сборной России
Связующие: Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская.
Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королёва, Ирина Фетисова.
Нападающие: Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань.
Либеро: Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.