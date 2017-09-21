Фадеев: замена тренера сборной РФ была плановой, но девочкам не говорили

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев прокомментировал назначение Константина Ушакова на пост главного тренера женской сборной России и рассказал о настрое команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября. Ушаков заменил на посту главного тренера сборной Владимира Кузюткина.

«Уверенность в Ушакове у нас есть. Ему нужно было определённое время, чтобы посмотреть, как работает Кузюткин, как общаться в сборной в роли главного тренера. Это целое искусство, это не даётся сразу. Ушакову будет непросто, но для этого есть все мы, чтобы помочь ему. Девочки относятся к нему с уважением, у него всё получится.

В своё время, когда проходил президиум ВФВ, это была одна из идей, что надо передавать опыт. Владимир Иванович Кузюткин с честью выполнил свою миссию в сборной России на предыдущем этапе. Сейчас он в команде, он консультант главного тренера. Это не спонтанное решение, так и было запланировано заранее, об этом тренерский штаб знал. Мы не афишировали это заранее, и девочкам не говорили. Но когда пришло время, мы объявили им. Они восприняли это адекватно. Всё проходит в рабочем режиме, никаких грандиозных перемен нет. Тренерский штаб работает в том же составе. Надеемся, что Владимир Иванович и дальше будет помогать команде.

На сегодняшний день команда готова. Всемирный кубок чемпионов можно рассматривать как серьёзный экзамен перед самым ответственным соревнованием этого сезона — чемпионатом Европы. Девочки полны решимости отстоять свой титул, и они будут стремиться к этому. У команды действительно огромное желание, это чувствуется.

Цель на чемпионате Европы у нас — защитить титул и создать новую команду с прицелом на будущее. Понятно, что придут ещё какие-то новые игроки. Основная цель у этой сборной — Олимпиада 2020 года, мы в стадии создания новой команды. И первый экзамен для неё — как раз чемпионат Европы.

Конкуренция на этом чемпионате Европы будет запредельная. У нас в группе очень хорошие команды Турции, Болгарии. Также очень сильны сборные Италии, Сербии, Нидерландов. Любая команда на чемпионате Европы может преподнести сюрприз. Не исключаю, что команда Азербайджана будет очень неплохо выглядеть здесь. Будем драться, просто так нам никто ничего не отдаст", — цитирует Фадеева «Р-Спорт».