«Динамо-Москва» победило «Уралочку» на товарищеском турнире в Челябинске

В Челябинске продолжается товарищеский турнир среди женских команд, приуроченный ко Дню города. В первом матче второго игрового дня «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) в трёх сетах уступила чемпионкам России, волейболисткам московского «Динамо» со счётом 0:3 (16:25, 13:25, 19:25). Для столичного клуба это вторая победа подряд. Подопечные Николая Карполя потерпели первое поражение.

Во втором матче челябинский клуб “Динамо-Метар» победил уфимский «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:1 (25:19, 25:12, 17:25, 25:23). Для хозяев соревнований эта первая победа в двух встречах, для уфимского коллектива — второе поражение.