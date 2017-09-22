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Панкова: сборная России соскучилась по победам

22 сентября 2017, пятница. 11:12 Волейбол

Капитан сборной России Екатерина Панкова рассказала о настрое на чемпионат Европы, который пройдёт в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября, и оценила соперников команды. На групповом этапе россиянки сыграют с командами Украины, Турции и Болгарии.

«Настроение в команде перед стартом турнира отличное! Все всё прекрасно понимают, мы настроены по-боевому. Оглядываться уже не на что. Нам надо просто играть и побеждать. Мы это умеем, мы уже всё не раз доказали. Играть на чемпионате Европы для нас всегда в удовольствие. Мы настроены только на победу в турнире.

С командой Болгарии недавно мы провели дружеские встречи, довольно удачно всё прошло для нас. Мы уже знаем кое-что о них. Лично я команду Украины ещё не видела, нам предстоит детальный разбор их игры. Команда Турции довольно сильна сейчас. Расслабляться на групповом этапе нам не стоит. Будем настраиваться как следует, и всё у нас получится.

Я бы выделила сборную Сербии, которая последнее время выступает удачно. Команда Нидерландов показывает быструю командную игру. Вообще каждый матч на этом чемпионате Европы не будет лёгким или проходным. Со всеми нам будет сложно.

Лично на меня не давят высокие ожидания от выступления нашей сборной. Просто очень хочется играть и выигрывать! Мы соскучились именно по победам», — цитирует Панкову «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Екатерина Панкова
Новости. Волейбол
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