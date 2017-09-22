Гончарова: надо будет спросить Терзича, сколько он даст выходных после ЧЕ

Диагональная сборной России Наталия Гончарова сообщила о намерении продолжить выступление в московском «Динамо», а также рассказала о работе с новым главным тренером сборной Константином Ушаковым.

«Если всё будет хорошо, то, в принципе, я готова играть за «Динамо» до конца карьеры. Я уже почти все рекорды по игре за „Динамо“ побила, вроде это уже мой 13-й год в команде. Ветеран команды. Надеюсь, мы пересечёмся с Зораном Терзичем на чемпионате Европы. Надо спросить, сколько он выходных даст нам после турнира. Вообще, конечно, интересно будет поработать с Зораном Терзичем, узнать что-то новое от него. Я рада его приходу. Хочется уже приехать в „Динамо“, провести несколько тренировок с новым тренером.

Я заранее переподписываю контракт с «Динамо», и другие клубы уже разводят руками. Смысл им что-то предлагать, когда у меня уже есть контракт? Финансовый вопрос для меня не на первом месте. Другие условия в клубе тоже очень важны. Можно уехать чёрт знает куда, чувствовать там себя плохо, получая при этом большие деньги. А ради чего? Целый год быть в таком состоянии не по мне. Должна быть золотая середина.

Константин Анатольевич Ушаков — тренер требовательный, не даёт нам послаблений. Мне всё очень нравится, мне интересно работать с ним. С мягким тренером, думаю, не добиться многого. Я считаю, что женский тренер должен быть жёстким. В принципе, после этой перестановки ничего кардинально не поменялось. Ушаков с Кузюткиным просто поменялись местами. Сложновато было бы, если бы сейчас пришёл совершенно новый человек со стороны. А так мы понимали, чего ожидать в работе от Константина Анатольевича", — цитирует Гончарову «Р-Спорт».