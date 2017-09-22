Егиазаров: если бы Украина выиграла 3-й сет, итог матча был бы другим

Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Гарий Егиазаров прокомментировал поражение от команды России в стартовом матче чемпионата Европы в Баку (2:3).

“Я не думаю, что сборная России нас недооценила. На чемпионате Европы каждый матч очень важен. Думаю, что матч был равным, потому что Россия не смогла показать свою лучшую игру. Мы сыграли в меру своих способностей, и как следствие матч получился практически равным. У нас были шансы выиграть, особенно в третьей партии, которую мы упустили. Если бы мы выиграли третий сет, итог матча был бы другим», — приводит слова Егиазарова пресс-служба турнира.