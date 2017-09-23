Брянский: у «НОВЫ» есть проблемы в четвёртой зоне, и достаточно серьёзные

Главный тренер «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал поражение команды от «Кузбасса» (1:3) в выездном матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сложно сейчас сказать, что именно не получилось сегодня. Нужно посмотреть матч, оценить наши действия. Сегодня невнятная игра сложилась у Шкулявичуса, который до этого выступал у нас очень результативно. Но вышел Подребинкин и хорошо сделал то, что должен был сделать. К сожалению, у нас есть проблемы в четвёртой зоне, и достаточно серьёзные. Есть претензии к связующим игрокам. Мы много ошибаемся, играя в центре сетки, и по тактике у меня есть вопросы.

Хозяева отыграли ровно, на одном дыхании. Просто в какой-то момент, в 3-й партии, мы были чуть лучше. А они удержали свой уровень весь матч. Хорошая команда, хороший подбор игроков.

Мы делаем акцент на хорошую подачу, как, наверное, и все в волейболе. В нашей команде игроки могут подавать хорошо, и делать это серийно. Но непросто всегда удерживать этот уровень. Возможно, сказался перелёт, смена часовых поясов – сказать можно всё что угодно. Просто у нас сегодня получилась плохая игра, мы обязательно разберёмся, почему так случилось, и сделаем выводы», — приводит слова Брянского пресс-служба «Кузбасса».