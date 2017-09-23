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Женская сборная России обыграла Турцию на ЧЕ по волейболу

23 сентября 2017, суббота. 22:31 Волейбол

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женских команд в Баку сборная России в четырёх партиях нанесла поражение команде Турции со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20). Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 23 очка. 18 очков принесла команде Татьяна Кошелева.

Подопечные Константина Ушакова одержали вторую победу подряд, накануне россиянки взяли верх над сборной Украины (3:2). Этими результатами россиянки гарантировали себе место в плей-офф, независимо от исхода заключительного матча группового турнира с командой Болгарии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан
Группа С. 2-й тур

Турция – Россия — 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Волейбол Константин Ушаков Наталия Гончарова Татьяна Кошелева
Новости. Волейбол
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