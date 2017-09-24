Ушаков: в сборной России 14 отличных игроков, всегда готовых помочь команде

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков прокомментировал победу своих подопечных над командой Турции (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

“Я внёс некоторые изменения в первоначальный стартовый состав, и я доволен тем, как сработали замены. У нас есть 14 отличных игроков в составе, всегда готовых выйти на площадку и помочь команде, когда необходимо, чтобы справиться с любой ситуацией, с которой мы можем столкнуться во время наших матчей. В этом смысле, я, безусловно, доволен. Три из четырёх сетов сегодня были очень равными. И матч получился настоящим сражением с участием двух отличных команд”, — приводит слова Ушакова пресс-служба турнира.