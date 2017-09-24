Маричев: рад, что все вернулись, и «Динамо» теперь играет в полном составе

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев рассказал об основных слагаемых успеха в домашнем матче третьего тура чемпионата России по волейболу против «Ярославича» (3:0).

«Хотел бы поздравить команду и игроков с сегодняшней победой. После двух неудачных игр в команде присутствовало небольшое волнение. Но мы справились, игроки хорошо сыграли, полностью выложились. Нам предстоит ещё много работы над взаимодействием. Но главное, что у игроков есть желание, и я думаю, что мы будем двигаться дальше в сторону улучшения.

К команде присоединились новые игроки, вернулся Юрий Бережко, приехал Кевин Ле Ру, они показали сегодня хорошую игру, но сыгрываться ещё предстоит. Нужно время, от игры к игре мы будем проводить большую работу над взаимодействием. Чемпионат начался очень рано, игроки были в сборных, но я рад, что все вернулись, и команда теперь играет в полном составе», — приводит слова Маричева пресс-служба «Динамо».