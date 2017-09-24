Сидельников: быстрый волейбол пока физически сложен для игроков «Ярославича»

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников оценил возможные причины поражения своих подопечных от московского «Динамо» (0:3) в выездном матче третьего тура чемпионата России по волейболу.

«Команды показали сегодня красивую игру, были отдельные моменты и эпизоды, которые нравились зрителям. Мяч в розыгрышах держался долго. Команда «Динамо», несомненно, посильнее, поопытнее, в команде есть чемпион Европы, поэтому концовки этих эпизодов им удавались лучше. Мы не справились с приёмом, старались усилить подачу, но это получалось не всегда. Команда «Динамо» хорошо сыграна, они играют достаточно комбинационно и очень быстро. Мы разбирали их игру, разбирали, где нужно вставать на приёме, но сегодня был быстрый волейбол, который пока физически сложен для наших игроков, где-то они не успевают переместиться, где-то встать под нападающий удар. У нас команда недостаточно сыграна. Я не менял сегодня состав, играл теми же игроками весь матч. Тоже самое, что с казанским «Зенитом», они сильнее, и «Динамо» сильнее. Главное, что зрителям было интересно, в эпизодах мы показали красивый волейбол», — приводит слова Сидельникова пресс-служба «Динамо».