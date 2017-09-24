Болгария на тай-брейке обыграла Турцию на ЧЕ по волейболу среди женских команд

Сборная Болгарии на тай-брейке одержала победу над командой Турции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу со счётом 3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18).

Для болгарских волейболисток это вторая победа на тай-брейке. С 4 очками в активе сборная Болгарии занимает второе место в группе С после России (5 очков), с которой завтра, 25 сентября, сыграет за первое место в подгруппе, дающее прямой выход в четвертьфинал. Турецкие волейболистки потерпели второе поражение.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Группа С. 2-й тур

Болгария – Турция — 3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18).