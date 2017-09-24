Гроцер стал самым результативным игроком 3-го тура ЧР по волейболу

Лучшим бомбардиром 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Гроцер, набравший 29 очков в матче с казанским «Зенитом» (1:3).
Сразу три игрока в 3-м туре поставили по 9 блоков. Это Петар Крсманович («Газпром-Югра»), Александр Крицкий («Енисей») и Александр Абросимов («Урал»).
Самые результативные игроки 3-го тура
Бомбардиры
29 – Георг Гроцер («Локомотив»)
25 – Егор Феоктистов («Урал»)
23 – Константин Бакун («Белогорье»)
22 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
21 – Александр Крицкий («Енисей»)
21 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)
Блоки
9 – Александр Абросимов («Урал»)
9 – Александр Крицкий («Енисей»)
9 – Петар Крсманович («Газпром-Югра»)
6 – Павел Мороз («Факел»)
Подача
3 – Павел Панков («Зенит», Санкт-Петербург)
3 – Дмитрий Пашицкий («Кузбасс»)
3 – Сергей Савин («Локомотив»)
3 – Андрей Титич («Урал»)
3 – Дмитрий Щербинин («Динамо», Москва).