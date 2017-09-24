Гроцер стал самым результативным игроком 3-го тура ЧР по волейболу

Лучшим бомбардиром 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Гроцер, набравший 29 очков в матче с казанским «Зенитом» (1:3).

Сразу три игрока в 3-м туре поставили по 9 блоков. Это Петар Крсманович («Газпром-Югра»), Александр Крицкий («Енисей») и Александр Абросимов («Урал»).

Самые результативные игроки 3-го тура

Бомбардиры

29 – Георг Гроцер («Локомотив»)

25 – Егор Феоктистов («Урал»)

23 – Константин Бакун («Белогорье»)

22 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)

21 – Александр Крицкий («Енисей»)

21 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)

Блоки

9 – Александр Абросимов («Урал»)

9 – Александр Крицкий («Енисей»)

9 – Петар Крсманович («Газпром-Югра»)

6 – Павел Мороз («Факел»)

Подача

3 – Павел Панков («Зенит», Санкт-Петербург)

3 – Дмитрий Пашицкий («Кузбасс»)

3 – Сергей Савин («Локомотив»)

3 – Андрей Титич («Урал»)

3 – Дмитрий Щербинин («Динамо», Москва).