«Пляжницы» Мотрич и Холомина — четвёртые на «Сателлите» в Румынии

Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина заняли четвёртое место на прошедшем в Сату-Маре (Румыния) женском турнире ЕКВ по пляжному волейболу категории «Сателлит». В полуфинале россиянки в двух партиях уступили украинской паре Валентина Давыдова/Евгения Щипкова, а в матче за третье место потерпели поражение от ещё одного украинского дуэта – Инна и Ирина Махно.

Победительницами соревнований стали немки Карла Боргер и Маргарета Козух.

Пляжный волейбол. Турнир категории «Сателлит». Сату-Маре, Румыния

Полуфинал

Ольга Мотрич/Светлана Холомина (Россия) – Валентина Давыдова/Евгения Щипкова (Украина) — 0:2 (19:21, 18:21).

За 3-е место

Инна Махно/Ирина Махно (Украина) — Ольга Мотрич/Светлана Холомина (Россия) – 2:1 (18:21, 21:18, 15:12).

Финал

Карла Боргер/Маргарета Козух (Германия) – Валентина Давыдова/Евгения Щипкова (Украина) 2:1 (24:26, 21:15, 15:8).