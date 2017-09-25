«Приморочка» победила «Олимп» на старте Кубка Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске стартовал Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В первом матче игрового дня «Приморочка» в трёх партиях обыграла «Олимп» из Новосибирской области со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:14).

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Первый тур

«Приморочка» (Приморский край) — «Олимп» (Новосибирская область) — 3:0 (25:16, 25:15, 25:14).

26 сентября «Приморочка» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Олимп» встретится с «Тюменью-ТюмГУ». Участие в турнире, который завершится 30 сентября, также примут «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Ангара» (Иркутск).