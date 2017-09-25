Плачи: сейчас «Факел» выглядит чуть лучше, но впереди очень много работы

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в третьем туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).

«Это был тяжёлый матч. Мы приехали сюда после двух проигранных матчей и, грубо говоря, только сейчас начинаем нашу совместную подготовку к сезону. Восемь игроков команды находились в расположении различных сборных, и это, конечно, для нас было большой проблемой. Проблемой отсутствия полноценных тренировок.

Сейчас мы выглядим чуть лучше, но у нас впереди очень много работы. Я очень доволен нашей победой, она должна придать нам энергию. Мои комплименты «Динамо-ЛО», эта команда мне очень понравилась, и она умеет играть очень хорошо. Желаю ей удачи в будущем», — цитирует Плачи официальный сайт ВФВ.