Хабр: московское «Динамо» в матче с «Ярославичем» выложилось на 100%

Волейболист «Ярославича» Филип Хабр прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче третьего тура российской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 16:25).

«Я думаю, что из-за того, что команда «Динамо» проиграла две первые игры, им просто необходимо было выиграть. Они не недооценивали этот матч и соперника в нашем лице и выложились на сто процентов. Динамо хорошо подавало, а нам не удавалась игра первым темпом. У «Ярославича» игра не задалась. «Динамо» очень сильная команда, на которую всегда настраиваются по-особенному.

У нас не полетела подача, страдал приём, но в каких-то эпизодах мы показали хорошую игру. Но тем не менее оказались немного слабее такого опытного соперника, как «Динамо», — цитирует Хабра официальный сайт ВФВ.