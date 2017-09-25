Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал домашнего ЧЕ по волейболу

Женская сборная Азербайджана стала четвёртым четвертьфиналистом чемпионата Европы по волейболу, одержав победы во всех трёх проведённых матчах в группе А. В заключительный день группового турнира хозяйки континентального первенства в четырёх партиях обыграли команду Германии со счётом 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:18). Ранее со счётом 3:0 азербайджанские волейболистки выиграли у сборных Венгрии и Польши.

Также из группы А в 1/8 финала плей-офф вышли сборные Германии и Польши.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Группа А. 3-й тур

Азербайджан – Германия — 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:18).