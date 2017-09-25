Баннов: «Газпром-Югра» наказал нас за то, что мы сами не взяли

Диагональный «Югры-Самотлора» Евгений Баннов прокомментировал неудачный старт нижневартовской команды в чемпионате России по волейболу среди команд Суперлиги, подробнее остановившись на поражении на тай-брейке от «Газпрома-Югры» (2:3).

«Всё было в наших руках. Не могу сказать, что соперник выиграл. Нас наказали за то, что мы сами не взяли. Не добивали доигровки, не рисковали. У соперника появилась уверенность, а у нас она пропала. Совершили хороший рывок в третьей партии, вырвали её. Надо было просто заканчивать игру на тех же эмоциях, а мы вышли пустые, как будто 0:0 на табло – поэтому такой результат.

Мне кажется, со всеми можно сражаться. Надо просто свой волейбол показывать, а не ждать, что соперник нам сам проиграет», — приводит слова Баннова «Тюменская арена».