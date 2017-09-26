Питерский «Зенит» хочет подписать контракт с сербским диагональным Лубуричем

Новобранец российской волейбольной Суперлиги санкт-петербургский «Зенит» намерен усилить позицию диагонального уже после стартовых матчей сезона-2017/18. Диагональный сборной Сербии Дражен Лубурич заменит в составе питерского клуба шведа Маркуса Нильссона, сообщает World of Volley. «Зенит» делает всё, чтобы подписать контракт с бронзовым призёром чемпионата Европы 2017 года.

Лубурич перешёл в «Бешикташ» в июне, но, по всей вероятности, в ближайшее время расторгнет контракт с клубом из Стамбула. Во всяком случае последний матч своей команды, с «Фенербахче», он уже пропустил. Ранее Лубурич играл за сербскую «Войводину», итальянскую «Пьяченцу» и японский клуб «Тандерс».

На позицию диагонального во вновь созданный «Зенит» летом был приглашён швед Нильссон, но руководство клуба недовольно его игрой и его будущее остаётся неопределённым.