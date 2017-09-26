Доигровщик «Урала» Куцмус подписал контракт с клубом из Ирана

Доигровщик «Урала» Андрей Куцмус продолжит карьеру в чемпионате Ирана, сообщает World of Volley. По данным источника, 30-летний уроженец Ровно подписал контракт с клубом «Матин Варамин», который по итогам прошлого сезона занял в национальном чемпионате пятое место.

Ранее Куцмус защищал цвета украинских клубов «Луческ-Подшипник», «Динамо» (Житомир), «Закарпатье-ЗакГУ», «Импексагро-Спорт» и «Локомотив» (Харьков). В составе харьковского «Локомотива» Андрей дважды становился чемпионом Украины и завоевал Кубок Украины.



С 2011 года Куцмус выступает в чемпионате России: МГТУ, «Грозный», «Урал».