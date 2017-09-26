Василева: несмотря на усталость, мы были близки к победе над Россией

Доигровщица сборной Болгарии Элица Василева прокомментировала поражение от команды России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в Баку со счётом 2:3 (25:21, 20:25, 25:23, 21:25, 13:15).

«Это была хорошая игра. После двух побед в пяти сетах сегодня нам вновь пришлось играть все пять партий. Нам было очень нелегко после двух таких встреч. Мы уже ощущали усталость, но я рада, что, несмотря на это, мы сыграли отлично и были близки к победе. Матч с Россией ничем не отличается от других игр. Мы знали, что можем сыграть хорошо, и эта игра подтвердила, что так и есть», — цитирует Василеву официальный сайт ЕКВ.