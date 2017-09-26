Панков: за уверенным отрезком в игре сборной России идёт какая-то тяжесть

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков оценил выступление женской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы в Баку. Подопечные Константина Ушакова накануне одолели сборную Болгарии со счётом 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13) и с тремя победами вышли в четвертьфинал соревнований.

«На групповом этапе мы играли неровно. Начиная от первого матча с украинками и заканчивая встречей с командой Болгарии. Нет стабильности. За хорошей партией, уверенным отрезком идёт какая-то тяжесть, когда мало что получается. Хотя надо понимать, что соперники в группе — это не наш уровень. Мы сильнее.

Пока мешает несыгранность, это очевидно. Нет совпадения передач у пасующих и игроков нападения. Много неточностей, много замен в составе. Я пока ещё не видел на площадке Яну Щербань, хотя, возможно, она больна. Но наша команда с любой игрой при таком составе должна была выходить в четвертьфинал", — цитирует Панкова «Р-Спорт».