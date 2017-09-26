Грачёва: явными фаворитами ЧЕ выглядят сборные Сербии и Нидерландов

Трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва поделилась ожиданиями от противостояния сборных Польши и Турции на старте плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане, и назвала фаворитов турнира. Победитель матча Польша — Турция в четвертьфинале сыграет со сборной России.

«У сборной Польши новая команда. Потенциал, мне кажется, сильнее у турчанок. Тем более у них больше международного опыта, игроки выступают в ведущих европейских клубах. Хотя сборную Турции пока очень лихорадит – большое желание, видимо, пока перехлёстывает их возможности. Но, думаю, тяжёлая победа над украинками их успокоит, и команда Турции – фаворит.

Четвертьфинал в любом случае будет нервным, и шансы соперников от этой высокой ответственности уравниваются. Если это будет сборная Турции, то с ней у нас в последнее время очень тяжёлые матчи. Они на нас настраиваются особенно. Очень опасный для нас соперник. Сборная Польши, наверное, меньше нам знакома, но там два центральных игрока очень высокие, и бороться с ними тоже будет очень сложно.

Явными фаворитами из соперников выглядят сборные Сербии и Голландии. Многие другие команды пока далеки от максимума, в том числе и сборная России. Нам надо в первую очередь обратить внимание на себя, а не на соперников, понять уже все схемы на блоке, кто у нас играет в составе, кто пасует или выходит на двойную замену. И приём, и работа лидера – у нас у самих проблем ещё очень много", — цитирует Грачёву «Р-Спорт».