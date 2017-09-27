Бельен: хотелось бы в финале отомстить россиянкам за прошлый чемпионат Европы

Блокирующая сборной Нидерландов Ивон Бельен призналась, что ей бы хотелось сыграть со сборной России в финале чемпионата Европы 2017 года в Баку. В решающем матче европейского первенства 2015 года россиянки победили голландок в трёх партиях.

«Нам бы хотелось сыграть в финале чемпионата Европы со сборной России и отомстить им за прошлый турнир, который прошёл в Нидерландах. Мы, безусловно, хотели бы взять реванш.

Я пока не видела матчи сборной России на этом чемпионате Европы, но слышала, что на групповом этапе они испытали небольшие проблемы. В любом случае индивидуально у них очень сильные игроки.

Мы счастливы, что имеем возможность сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Но наша цель здесь — медали. Про золото я пока не буду говорить, для начала нам нужно ещё сыграть в четвертьфинале. Мы готовы биться и показать лучший волейбол в матче с итальянками. Мы хорошо знаем эту команду. Это очень сильный соперник, но у них много молодых игроков. В любом случае будет сложнейший матч, силы нашей команды и сборной Италии примерно равны", — цитирует Бельен «Р-Спорт».