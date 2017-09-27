«Сахалин» победил «Приморочку» на Кубке Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. Во втором матче третьего игрового дня «Сахалин» одержал победу над «Приморочкой» со счётом 3:1 (23:25, 25:10, 25:22, 25:19). Для команды из Южно-Сахалинска это второй выигрыш на турнире. Коллектив из Приморского края потерпел второе поражение.

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Третий тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Приморочка» (Приморский край) — 3:1 (23:25, 25:10, 25:22, 25:19).

29 сентября «Сахалин» сыграет с «Олимпом» из Новосибирской области, а «Приморочка» встретится с иркутской «Ангарой».