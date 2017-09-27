Российские волейболистки сыграют с Турцией в 1/4 финала чемпионата Европы

Женская сборная Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Грузии и Азербайджане в четырёх партиях переиграла команду Польши. Самой результативной волейболисткой встречи стала Мерием Боз, набравшая 26 очков.

В четвертьфинале турчанки сыграют со сборной России. Матч пройдёт в пятницу, 29 сентября, в Баку. Отметим, что на групповом этапе россиянки победили сборную Турции со счётом 3:1.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан

1/8 финала. Баку, Азербайджан

Польша — Турция — 1:3 (22:25, 25:27, 25:18, 23:25).