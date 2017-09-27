«Зенит» разгромил «Белогорье» в матче лидеров мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» в матче четвёртого тура мужского чемпионата России на своей площадке уверенно победил «Белогорье». Подопечные Владимира Алекно выиграли четвёртую встречу кряду и сохранили лидерство в турнирной таблице, а команда Геннадия Шипулина потерпела первое поражение.

В следующем туре клуб из столицы Татарстана сыграет дома с новоуренгойским «Факелом», а «Белогорье» на своей площадке примет московское «Динамо».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

4-й тур



«Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).