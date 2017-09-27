Московское «Динамо» победило «Локомотив» в четвёртом туре мужского ЧР

Московское «Динамо» добилось непростой победы над новосибирским «Локомотивом» в четвёртом туре мужского чемпионата России. Бело-голубые оказались сильнее, победив со счётом 3:1, причём во всех выигранных партиях преимущество хозяев составило два очка.

Для команды Юрия Маричева эта победа стала второй в четырёх встречах, а «железнодорожники» потерпели вторую неудачу.

В пятом туре «Динамо» сыграет с «Белогорьем», а «Локомотив» встретится с «Ярославичем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

4-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33).